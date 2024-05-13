Российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира без флага
Российские киберспортсмены не будут принимать участия в квалификации чемпионата мира из-за требования подписать добровольный отказ от национального флага. Об этом сообщает РИА Новости.
В Федерации компьютерного спорта РФ заявили, что генсек Международной федерации киберспорта (IESF) поставил ФКС перед выбором: либо подписать добровольный отказ от флага, либо не участвовать в мировом первенстве.
«Это полностью противоречит решению съезда IESF, где большинство федераций проголосовало за полное снятие с ФКС России санкций и возвращение национальной символики», - указали в организации.
В конце апреля секретариат IESF сообщил российской федерации об отстранении из-за отказа подписать документ. В ФКС России считают, что секретариат «не вправе диктовать такие условия и отменять участие сборной России в случае их невыполнения».
Ранее команду Virtus.pro сняли с турнира из-за национальности киберспортсменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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