В Дании призвали отстранить российских киберспортсменов

Киберспортсменов из России следует отстранить от участия в проходящем в Копенгагене турнире по Counter-Strike 2 «PGL Major Copenhagen 2024». Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт.

Команду Virtus.pro сняли с турнира из-за национальности киберспортсменов

По его словам, он намерен придерживаться своей позиции даже с учётом того, что организатором киберсоревнований является оператор PGL из Румынии.

«Пока продолжается конфликт на Украине, российским спортсменам не следует разрешать участвовать в международных стартах. Это, конечно, относится и к киберспорту», - указал Энгель-Шмидт.

Уточняется, что в турнире участвуют пять команд, в состав которых входи в общей сложности 18 российских игроков.

Ранее Международная федерация киберспорта (IESF) объявила о приостановке членства российской Федерации компьютерного спорта (ФКС) из-за жалоб от Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:киберспортРоссиянеОтстранениеДания

Горячие новости

Все новости

партнеры