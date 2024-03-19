В Дании призвали отстранить российских киберспортсменов
Киберспортсменов из России следует отстранить от участия в проходящем в Копенгагене турнире по Counter-Strike 2 «PGL Major Copenhagen 2024». Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт.
По его словам, он намерен придерживаться своей позиции даже с учётом того, что организатором киберсоревнований является оператор PGL из Румынии.
«Пока продолжается конфликт на Украине, российским спортсменам не следует разрешать участвовать в международных стартах. Это, конечно, относится и к киберспорту», - указал Энгель-Шмидт.
Уточняется, что в турнире участвуют пять команд, в состав которых входи в общей сложности 18 российских игроков.
Ранее Международная федерация киберспорта (IESF) объявила о приостановке членства российской Федерации компьютерного спорта (ФКС) из-за жалоб от Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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