В Дании призвали отстранить российских киберспортсменов

По его словам, он намерен придерживаться своей позиции даже с учётом того, что организатором киберсоревнований является оператор PGL из Румынии.

«Пока продолжается конфликт на Украине, российским спортсменам не следует разрешать участвовать в международных стартах. Это, конечно, относится и к киберспорту», - указал Энгель-Шмидт.

Уточняется, что в турнире участвуют пять команд, в состав которых входи в общей сложности 18 российских игроков.

Ранее Международная федерация киберспорта (IESF) объявила о приостановке членства российской Федерации компьютерного спорта (ФКС) из-за жалоб от Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

