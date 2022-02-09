Российские и швейцарские хоккеисты подрались на Олимпийских играх в Пекине

После одной из атак россиян у ворот соперников произошла стычка, участие в которой приняли россияне Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов. У швейцарцев на скамейку штрафников отправились Мирко Мюллер и Андрес Амбюль.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что со сборной России не снимается задача завоевать золото Олимпийских игр, сообщает RT.