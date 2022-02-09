Российские и швейцарские хоккеисты подрались на Олимпийских играх в Пекине

Четыре хоккеиста были наказаны двухминутным штрафом за драку, которая произошла в матче сборных России и Швейцарии на ОИ в Пекине.

Российские хоккеистки крупно проиграли соперницам из Канады

После одной из атак россиян у ворот соперников произошла стычка, участие в которой приняли россияне Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов. У швейцарцев на скамейку штрафников отправились Мирко Мюллер и Андрес Амбюль.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что со сборной России не снимается задача завоевать золото Олимпийских игр, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ОИ-2018
ТЕГИ:ДракаСборная РоссииСборная России По ХоккеюХоккейОлимпийские Игры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры