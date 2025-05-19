Российские хоккеисты в 10-й раз подряд выиграют Кубок Стэнли

В ночь с 18 на 19 мая «Торонто Мейпл Лифс» проиграли в решающей игре за выход в финал конференции «Флориде Пантерз» с Сергеем Бобровским и Дмитрием Куликовым. Канадская команда была единственной, кто обходилась в составе без российских игроков. Во всех оставшихся есть минимум один хоккеист из России.

Помимо «Флориды», за трофей поборются «Даллас Старз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролина Харрикейнз». За команду из Техаса играют Евгений Дадонов и Илья Любушкин. Еще четыре россиянина представляют «Каролину» (Петр Кочетков, Александр Никишин, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников). Василий Подколзин является нападающим «Эдмонтона».

Кубок Стэнли неизменно оказывается в руках россиян с 2016 года. За всю историю его выигрывали 36 игроков и ещё 3 тренера из России. Финал нынешнего розыгрыша завершится в середине июня 2025 года.

Ранее российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок бутсы от бывшего британского футболиста Дэвида Бекхэма, напоминает НСН.

