Российские хоккеисты в 10-й раз подряд выиграют Кубок Стэнли
Победителем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 10-й раз подряд будет кто-то из россиян. Это стало известно после определения всех полуфиналистов Кубка Стэнли.
В ночь с 18 на 19 мая «Торонто Мейпл Лифс» проиграли в решающей игре за выход в финал конференции «Флориде Пантерз» с Сергеем Бобровским и Дмитрием Куликовым. Канадская команда была единственной, кто обходилась в составе без российских игроков. Во всех оставшихся есть минимум один хоккеист из России.
Помимо «Флориды», за трофей поборются «Даллас Старз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролина Харрикейнз». За команду из Техаса играют Евгений Дадонов и Илья Любушкин. Еще четыре россиянина представляют «Каролину» (Петр Кочетков, Александр Никишин, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников). Василий Подколзин является нападающим «Эдмонтона».
Кубок Стэнли неизменно оказывается в руках россиян с 2016 года. За всю историю его выигрывали 36 игроков и ещё 3 тренера из России. Финал нынешнего розыгрыша завершится в середине июня 2025 года.
Ранее российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок бутсы от бывшего британского футболиста Дэвида Бекхэма, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Внук Церетели стал новым президентом Российской академии художеств
- Минюст призвал ужесточить ответственность за осквернение воинских захоронений
- Российские хоккеисты в 10-й раз подряд выиграют Кубок Стэнли
- Потребление табака в мире сократилось на треть
- Укравшей у коррупционера Митволя 112 млн рублей пенсионерке дали 5 лет тюрьмы
- Компания «ПИК» ответила на обвинения в ограничении доступа операторов связи
- Цены на подержанные электрокары упали на 13%
- Обратившемуся к Путину гражданину Германии вручили российский паспорт
- Генпрокуратура признала деятельность Amnesty International нежелательной в России
- Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru