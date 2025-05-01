Овечкин поднялся на 12-е место в НХЛ по голам в плей-офф

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 12-е место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в матчах плей-офф.

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Спортсмен отметился голом в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции, в рамках которого «Вашингтон» принимал «Монреаль Канадиенс». По количеству голов россиянин догнал Марио Лемье и разделил с ним 12-е место в списке лучших снайперов турнира.

Ранее стало известно, что российского хоккеиста Александра Овечкина пытались провоцировать украинские активисты перед матчем Национальной хоккейной лиги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ХоккейСпортАлександр Овечкин

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