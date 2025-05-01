Овечкин поднялся на 12-е место в НХЛ по голам в плей-офф
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 12-е место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в матчах плей-офф.
Спортсмен отметился голом в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции, в рамках которого «Вашингтон» принимал «Монреаль Канадиенс». По количеству голов россиянин догнал Марио Лемье и разделил с ним 12-е место в списке лучших снайперов турнира.
Ранее стало известно, что российского хоккеиста Александра Овечкина пытались провоцировать украинские активисты перед матчем Национальной хоккейной лиги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Овечкин поднялся на 12-е место в НХЛ по голам в плей-офф
- Вице-премьер Украины: Киев и Вашингтон будут совместно управлять инвестфондом
- СМИ: План Стармера об отправке миротворцев на Украину провалился
- Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа Валерии
- «Барселона» и «Интер» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов
- ФАС проводит проверку ограничения доступа провайдеров в жилые комплексы «ПИК»
- США: Сделка по минералам показывает РФ приверженность Вашингтона мирному процессу
- Прилепин: Москве для победы нужно отнять у Украины Чёрное море
- СМИ: Администрация Трампа недовольна переговорами Уиткоффа с Россией
- США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru