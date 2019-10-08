Российские гимнастки взяли «серебро» на ЧМ

8 октября 201921:46

Российская сборная заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщает Интерфакс.

Победившая на ЧМ гимнастка поделилась эмоциями от поздравления Путина

Первыми стали американки, «бронзу» получила итальянская команда. Российские спортсменки за упражнения на четырех снарядах получили 166,529 балла.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проводится с 4 по 13 октября в городе Штутгарт в Германии.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Спортивная ГимнастикаЧемпионат Мира