Российским гимнастам не выдали визы для поездки на чемпионат мира в Нидерланды

Сборной России по спортивной гимнастике не выдали визы для поездки на чемпионат мира в Нидерланды. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики РФ.

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Отмечается, что национальная команда столкнулась с визовыми проблемами за два дня до вылета, который был запланирован в ночь с 11 на 12 октября.

«Официальные тренировки начинаются 13 октября... Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки на месте проведения соревнований», — говорится в заявлении.

В федерации подчеркнули, что власти Нидерландов ставят под угрозу участие сборной России в отборе на Олимпийские игры 2028 года, о чем уведомили World Gymnastics.

Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пригласили принять участие в этапе Гран-при во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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