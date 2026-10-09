Российским гимнастам не выдали визы для поездки на чемпионат мира в Нидерланды

Отмечается, что национальная команда столкнулась с визовыми проблемами за два дня до вылета, который был запланирован в ночь с 11 на 12 октября.

«Официальные тренировки начинаются 13 октября... Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки на месте проведения соревнований», — говорится в заявлении.

В федерации подчеркнули, что власти Нидерландов ставят под угрозу участие сборной России в отборе на Олимпийские игры 2028 года, о чем уведомили World Gymnastics.

Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пригласили принять участие в этапе Гран-при во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

