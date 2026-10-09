Российским гимнастам не выдали визы для поездки на чемпионат мира в Нидерланды
Сборной России по спортивной гимнастике не выдали визы для поездки на чемпионат мира в Нидерланды. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики РФ.
Отмечается, что национальная команда столкнулась с визовыми проблемами за два дня до вылета, который был запланирован в ночь с 11 на 12 октября.
«Официальные тренировки начинаются 13 октября... Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки на месте проведения соревнований», — говорится в заявлении.
В федерации подчеркнули, что власти Нидерландов ставят под угрозу участие сборной России в отборе на Олимпийские игры 2028 года, о чем уведомили World Gymnastics.
Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пригласили принять участие в этапе Гран-при во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Эксперты в Евросоюзе предложили парализовать метро Москвы
- Черногорские силовики отпустили авторов проекта «Рыбарь»
- СМИ: В Бельгии вслед за Францией стартовали школьные протесты
- В МИД РФ заявили об использовании Starlink для организации протестов
- Телеграм: Псевдочума и русский след в финских унитазах
- Зеленский сообщил о многочисленных повреждениях энергосистемы Украины
- Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
- В РФ планируют увеличить предельный возраст службы женщин-военных
- Казахстан не знал? Откуда летели дроны на промышленный узел Омска
- США ввели санкции против МУС