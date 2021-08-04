Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады
Российские спортсменки вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио по гандболу. В четвертьфинале сборная России обыграла команду из Черногории со счетом 32:26.
В полуфинальном матче россиянки встретятся с победительницами пары Норвегия — Венгрия.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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