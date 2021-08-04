Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады

Российские спортсменки вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио по гандболу. В четвертьфинале сборная России обыграла команду из Черногории со счетом 32:26.

«Достойно!»: Олимпийский чемпион Нагорный оценил токийскую бронзу Байлз

В полуфинальном матче россиянки встретятся с победительницами пары Норвегия — Венгрия.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ТокиоРоссияОлимпийские Игры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры