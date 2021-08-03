«Достойно!»: Олимпийский чемпион Нагорный оценил токийскую бронзу Байлз
Никита Нагорный также пожелал четырёхкратной олимпийской чемпионке выздоровления и скорейшего возвещения на мировую арену.
Обладатель золотой медали и дважды бронзовый призёр олимпийских Игр в Токио, российский гимнаст Никита Нагорный поддержал американку Симону Байлз, которая столкнулась с психологическими проблемами во время турнира. 27 июля четырёхкратная олимпийская чемпионка снялась с командного многоборья после ошибки в опорном прыжке. В итоге представительницам США досталось серебро, а олимпийскими чемпионками в этом виде программы в Токио стали россиянки. После Байлз снялась с личного многоборья и пропустила финальные соревнования на трех снарядах.
Однако сегодня американская гимнастка вернулась на Олимпиаду в Токио, и завоевала бронзу медаль в упражнении на бревне. Это выступление четырехкратной олимпийской чемпионки в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Никита Нагорный назвал достойным.
«Конечно, я рад увидеть её снова на соревнованиях. Я ей, можно сказать, сопереживал: она не смогла выйти и показать то, что она готовила - тот прыжок, который она прыгала, который взбудоражил весь мир, и даже мальчики думали, что они так не смогут. Я думаю, сегодня все ожидали её увидеть. Она сделала это, выступила достойно. Это уже легендарная спортсменка, которая вписала свое имя не только в историю гимнастики, но и в историю мирового спорта. Желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что ещё увидим её на мировой арене», - приводит комментарий российского спортсмена спецкор «Радиоточки НСН» из Токио.
Напомним, Симона Байлз получила за свое выступление оценку 14,000 балла. Победу в этом виде программы, набрав 14,633 балла, одержала представительница Китая Чэньчэнь Гуань. На втором месте оказалась ещё одна китаянка Сицзин Тан, получившая от судей оценку 14,233 балла.
К слову, вот что сама американка рассказала о своей бронзовой токийской медали.
«Это было очень, очень непросто. Раньше я никогда не сидела на трибунах, я не привыкла к такому, поэтому получить ещё одну возможность выступить значило для меня целый мир. Если говорить о психологических проблемах, это то, через что людям часто доводится проходить, но такие вещи глубоко спрятаны. Я чувствую, что мы не просто развлечение для публики, мы люди, и у нас есть свои чувства», — приводятся слова Байлз официальный сайт МОК.
Резюмируя, ещё раз отметим, что решение Симоны Байлз приостановить борьбу за олимпийские награды стало настоящей сенсацией. Изначально сообщалось, что спортсменка не смогла продолжить командные соревнования по медицинским причинам. Однако позже она заявила, что у нее не было травмы. По словам 19-кратной чемпионки мира, она не хотела продолжать соревноваться из-за «небольшого повреждения гордости» после неудачно выполненного опорного прыжка.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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