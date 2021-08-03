«Достойно!»: Олимпийский чемпион Нагорный оценил токийскую бронзу Байлз

Напомним, Симона Байлз получила за свое выступление оценку 14,000 балла. Победу в этом виде программы, набрав 14,633 балла, одержала представительница Китая Чэньчэнь Гуань. На втором месте оказалась ещё одна китаянка Сицзин Тан, получившая от судей оценку 14,233 балла.

К слову, вот что сама американка рассказала о своей бронзовой токийской медали.

«Это было очень, очень непросто. Раньше я никогда не сидела на трибунах, я не привыкла к такому, поэтому получить ещё одну возможность выступить значило для меня целый мир. Если говорить о психологических проблемах, это то, через что людям часто доводится проходить, но такие вещи глубоко спрятаны. Я чувствую, что мы не просто развлечение для публики, мы люди, и у нас есть свои чувства», — приводятся слова Байлз официальный сайт МОК.

Резюмируя, ещё раз отметим, что решение Симоны Байлз приостановить борьбу за олимпийские награды стало настоящей сенсацией. Изначально сообщалось, что спортсменка не смогла продолжить командные соревнования по медицинским причинам. Однако позже она заявила, что у нее не было травмы. По словам 19-кратной чемпионки мира, она не хотела продолжать соревноваться из-за «небольшого повреждения гордости» после неудачно выполненного опорного прыжка.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

