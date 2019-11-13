Российские футболисты отказались от новой формы
Сборная России приняла решение доигрывать матчи отборочного этапа первенства Европы в привычной форме, несмотря на то, что футболистам уже подготовили новую, сообщает news.sportbox.ru.
Презентация новой формы прошла за несколько дней до начала очередного матча в группе. В ней футболисты должны выйти на поля финального европейского чемпионата.
— Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл, — сообщили в пресс-службе РФС.
16 ноября российского команда сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге, а через три дня встретится с Сан - Марина в гостях. Но команда Станислава Черчесова уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.
Ранее НСН сообщила, что ывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) через суд требует выплатить ему задолженность по зарплате. Мишель Платини подал иск на сумму €7,2 млн, из них €5,5 млн — это задолженность по зарплате.
Напомним, в конце 2015 года комитет по этике отстранил француза от любой футбольной деятельности на восемь лет. При этом суд частично удовлетворил апелляцию экс-президента УЕФА и сократил время отстранения до четырех лет – таким образом срок истек в октябре этого года.
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