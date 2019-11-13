Российские футболисты отказались от новой формы

Сборная России приняла решение доигрывать матчи отборочного этапа первенства Европы в привычной форме, несмотря на то, что футболистам уже подготовили новую, сообщает news.sportbox.ru.

Презентация новой формы прошла за несколько дней до начала очередного матча в группе. В ней футболисты должны выйти на поля финального европейского чемпионата.

— Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл, — сообщили в пресс-службе РФС.

16 ноября российского команда сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге, а через три дня встретится с Сан - Марина в гостях. Но команда Станислава Черчесова уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.