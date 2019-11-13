Российские футболисты отказались от новой формы

13 ноября 201914:58

Сборная России приняла решение доигрывать матчи отборочного этапа первенства Европы в привычной форме, несмотря на то, что футболистам уже подготовили новую, сообщает news.sportbox.ru.

Презентация новой формы прошла за несколько дней до начала очередного матча в группе. В ней футболисты должны выйти на поля финального европейского чемпионата.

— Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл, — сообщили в пресс-службе РФС.

16 ноября российского команда сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге, а через три дня встретится с Сан - Марина в гостях. Но команда Станислава Черчесова уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.

Лига Европы и Лига чемпионов. Кто из российских команд все еще имеет шансы

Ранее НСН сообщила, что ывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) через суд требует выплатить ему задолженность по зарплате. Мишель Платини подал иск на сумму €7,2 млн, из них €5,5 млн — это задолженность по зарплате.

Напомним, в конце 2015 года комитет по этике отстранил француза от любой футбольной деятельности на восемь лет. При этом суд частично удовлетворил апелляцию экс-президента УЕФА и сократил время отстранения до четырех лет – таким образом срок истек в октябре этого года.

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ФОТО: @TeamRussia
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