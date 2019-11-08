Платини намерен взыскать с УЕФА многомиллионный долг по зарплате

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) через суд требует выплатить ему задолженность по зарплате. Как отмечает ТАСС, Мишель Платини подал иск на сумму €7,2 млн, из них €5,5 млн — это задолженность по зарплате.

Напомним, в конце 2015 года комитет по этике отстранил француза от любой футбольной деятельности на восемь лет. При этом суд частично удовлетворил апелляцию экс-президента УЕФА и сократил время отстранения до четырех лет – таким образом срок истек в октябре этого года.

Как подчёркивает RT, основанием для отстранения послужил перевод от бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера суммы в 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счёт Мишеля Платини в 2011 году.