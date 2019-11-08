Платини намерен взыскать с УЕФА многомиллионный долг по зарплате
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) через суд требует выплатить ему задолженность по зарплате. Как отмечает ТАСС, Мишель Платини подал иск на сумму €7,2 млн, из них €5,5 млн — это задолженность по зарплате.
Напомним, в конце 2015 года комитет по этике отстранил француза от любой футбольной деятельности на восемь лет. При этом суд частично удовлетворил апелляцию экс-президента УЕФА и сократил время отстранения до четырех лет – таким образом срок истек в октябре этого года.
Как подчёркивает RT, основанием для отстранения послужил перевод от бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера суммы в 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счёт Мишеля Платини в 2011 году.
Ранее НСН писала, что экс-президента УЕФА задержали по подозрению в коррупции. Как отмечает The Independent, что задержание Платини связано с выборами места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Напомним, в декабре 2010 года им был выбран Катар. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило этого факта. Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН опроверг информацию о коррупции в Союзе европейских футбольных ассоциаций. По его словам, на сегодняшний день ее присутствие в УЕФА просто невозможно.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Совфеде рассказали о признании физических лиц иноагентами
- В больнице скончался один из раненных в бойне в Забайкалье солдат
- Для остановки изменения климата каждый должен сажать по 10 деревьев в год
- «Не патологоанатомы»: Кремль отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
- Это восторг! Игорь Петренко об участии в акции «Сохраним лес»