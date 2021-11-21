Российские фигуристы стали лучшими на этапе Гран-при во Франции

Спортсмены по итогам двух программ набрали 216,96 балла. Они оставили позади другую пару соотечественников — Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева. Тройку замкнули Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер из США.

Таким образом, Бойкова и Козловский пробились финал Гран-при.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева выиграла турнир серии «Челленджер» в Финляндии, установив новый мировой рекорд в произвольной программе.

