Российские фигуристы стали лучшими на этапе Гран-при во Франции
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из России стали лучшими в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при во Гренобле (Франция), сообщает «Лента.ру».
Спортсмены по итогам двух программ набрали 216,96 балла. Они оставили позади другую пару соотечественников — Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева. Тройку замкнули Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер из США.
Таким образом, Бойкова и Козловский пробились финал Гран-при.
Ранее российская фигуристка Камила Валиева выиграла турнир серии «Челленджер» в Финляндии, установив новый мировой рекорд в произвольной программе.
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