Российские фигуристки заняли три первых места в короткой программе Гран-при Канады

Так, фигуристка Камила Валиева выиграла с 84,19 баллов. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (81,24 балла), третье — набравшая 75,58 балла Алена Косторная.

Кроме того, в ночь на субботу в соревнованиях по ритм-танцу российские танцевальные дуэты Диана Дэвис - Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева - Дэвид Нарижный заняли седьмое и девятое место соответственно. Первыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Пол Порье, второе место у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, на третьем — испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас.

