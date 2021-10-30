Российские фигуристки заняли три первых места в короткой программе Гран-при Канады

Российские спортсменки заняли первые три места по итогам короткой программы на втором этапе Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере.

Фигуристка Валиева установила мировые рекорды на турнире в Финляндии

Так, фигуристка Камила Валиева выиграла с 84,19 баллов. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (81,24 балла), третье — набравшая 75,58 балла Алена Косторная.

Кроме того, в ночь на субботу в соревнованиях по ритм-танцу российские танцевальные дуэты Диана Дэвис - Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева - Дэвид Нарижный заняли седьмое и девятое место соответственно. Первыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Пол Порье, второе место у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, на третьем — испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас.

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ФОТО: Владимир Песня / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКанадаФигурное Катание
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