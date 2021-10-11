Фигуристка Валиева установила мировые рекорды на турнире в Финляндии

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла турнир серии «Челленджер» в Финляндии, установив новый мировой рекорд в произвольной программе.

Итоговым результатом Валиевой, для которой это первые соревнования среди взрослых, стали 249,24 балла. Предыдущий мировой рекорд принадлежал другой россиянке, Алене Косторной. За произвольную программу спортсменка получила 174,31 балла. До этого лучший результат принадлежал Александре Трусовой.

Россиянки заняли весь пьедестал Finlandia Trophy. Серебро турнира завоевала Елизавета Туктамышева (233,30). При этом Туктамышева лидировала по итогам короткой программы. На третьем месте оказалась Косторная с 218,83 балла.

Выступление в ледовых шоу позволяет фигуристам, не попадающим в сборную страны, продлить «артистическую жизнь» и зарабатывать хорошие деньги, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

