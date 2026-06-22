Россияне выиграли четыре медали на ЧЕ по фехтованию

Российские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате Европы по фехтованию и стали третьими в медальном зачете.

Так, в командных соревнованиях золотую медаль получили саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. При этом Егорян завоевала серебро в индивидуальном турнире.

Кроме того, рапиристку Владиславу Пенюшкину и рапириста Антона Бородачева наградили бронзовыми медалями.

Первенство Европы по фехтованию проходило во французском Антони, пишет 360.ru. Чемпионат завершился накануне. Россияне выступали в нейтральном статусе.

