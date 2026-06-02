Международная федерация фехтования вернула российским спортсменам флаг и гимн

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила спортсменам из России с флагом и гимном страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что аналогичное решение принято в отношении атлетов из Белоруссии, которые, как и россияне, участвовали в турнирах FIE в нейтральном статусе.

Как пишет RT, российские спортсмены смогут выступить с национальной символикой на чемпионате мира. Турнир пройдёт в Гонконге с 22 по 30 июля.

Ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) отменил недопуск российских хоккеистов к соревнованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
