Российские дзюдоисты отказались от участия в Международных турнирах

В сообщении отмечается, что такое решение связано с внешнеполитической обстановкой. В Федерации объяснили, что в связи с веденными санкциями российским спортсменам затруднительно добираться до мест соревнований. Кроме того, Федерация дзюдо небезосновательно опасается за безопасность членов сборной.

Ранее IJF отказалась от проведения запланированных турниров на территории России, однако оставила за российскими дзюдоистами право участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

