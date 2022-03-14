Российские дзюдоисты отказались от участия в Международных турнирах
Российские дзюдоисты временно не будут участвовать в международных турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) и Европейского союза дзюдо (EJU). Об этом сообщила Федерация дзюдо России на своем официальном сайте.
В сообщении отмечается, что такое решение связано с внешнеполитической обстановкой. В Федерации объяснили, что в связи с веденными санкциями российским спортсменам затруднительно добираться до мест соревнований. Кроме того, Федерация дзюдо небезосновательно опасается за безопасность членов сборной.
Ранее IJF отказалась от проведения запланированных турниров на территории России, однако оставила за российскими дзюдоистами право участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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