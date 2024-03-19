Российские боксеры отказались участвовать в отборе на Олимпиаду в Париже

Боксеры из России не будут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024 в Париже без флага и гимна страны. Как сообщает ТАСС, об этом заявила генеральный секретарь Федерации бокса РФ Татьяна Кириенко.

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По её словам, российские спортсмены отказались ехать на соревнования в нейтральном статусе.

«Мы не можем изменить своей Родине... У нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», - заключила Кириенко.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о полном прекращении финансирования нейтральных спортсменов, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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