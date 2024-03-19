Российские боксеры отказались участвовать в отборе на Олимпиаду в Париже

Сразу несколько регионов страны готовы временно принять детей из Белгородской области Спасатели МЧС ведут расчистку обвала горных пород на руднике в Амурской области В ходе весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток Госдума приняла закон, который обязывает все образовательные учреждения вывешивать флаг России Мэр Нижнего Тагила пообещал выяснить, кто из местных бюджетников не голосовал