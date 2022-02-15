Драчев объяснил, что «погубило» стрельбу биатлониста Латыпова

Заключительную стрельбу российского биатлониста Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх в Пекине погубила психология. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на бывшего главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

По его мнению, спортсмену помешал минутный отрыв, так как если бы была борьба, считает он, Латыпов бы шел спокойно.

«Все кричали, что мы чемпионы, особенно Дмитрий Губерниев. К сожалению, в биатлоне до последнего выстрела ты еще не чемпион», - подчеркнул Драчев.

Губерниев грубо ответил оскорбляющим Латыпова болельщикам

Он считает, что бронзовая медаль россиян могла стать золотой.

Ранее СМИ сообщили, что мужская сборная России по биатлону в эстафете на Олимпиаде в Пекине завоевала бронзу. При этом на последнем рубеже соревнований Эдуард Латыпов промахнулся пять раз и зашел на два штрафных круга.

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