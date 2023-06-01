Российская тхэквондистка стала бронзовым призером чемпионата мира

Российская тхэквондистка Кристина Адебайо заняла третье место на чемпионата мира по тхэквондо в категории свыше 73 кг, сообщает ТАСС.

Международная федерация фехтования не допустила к соревнованиям Великую, Егорян и Позднякову

Россиянка проиграла бой против представительницы Турции Нафии Куш со счётом 1-2 (0:5, 12:5, 1:6). Так как поединок за третье место на чемпионате мира не проводится, то Адебайо автоматически завоевала бронзовую медаль.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не желает участвовать в Кубке мира по шахматам в нейтральном статусе, без флага и гимна России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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