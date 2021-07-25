Российская тхэквондистка Минина получила серебро на ОИ-2020

Российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебро, принеся сборной страны седьмую медаль на Олимпиаде в Токио.

Минина, выступая в весовой категории до 57 кг, в финале турнира уступила американке Анастасии Золотич со счетом 17:25.

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Всего в копилке наград сборной России на ОИ-2020 одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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