Российская тхэквондистка Минина получила серебро на ОИ-2020
Российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебро, принеся сборной страны седьмую медаль на Олимпиаде в Токио.
Минина, выступая в весовой категории до 57 кг, в финале турнира уступила американке Анастасии Золотич со счетом 17:25.
Всего в копилке наград сборной России на ОИ-2020 одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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