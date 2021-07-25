Российская тхэквондистка Минина получила серебро на ОИ-2020

Всего в копилке наград сборной России на ОИ-2020 одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

