Российский тхэквондист Артамонов получил олимпийскую бронзу в Токио
Тхэквондист из России Михаил Артамонов завоевал олимпийскую бронзу в Токио. Спортсмен одолел соперника из Аргентины Лукаса Лаутаро Гусмана со счётом 15:10. Оба спортсмена выступают в категории до 58 кг.
Медаль Артамонова стала второй для сборной России на Играх в Токио. Первую принесла команде Анастасия Галашина, которая завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 947 / сут.
Умерли
153 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+21 952 / сут.
- Российский тхэквондист Артамонов получил олимпийскую бронзу в Токио
- На юг Африки пришли аномальные морозы
- Росстат снова собирается перенести Всероссийскую перепись населения
- Россия отправила гуманитарную помощь Кубе
- Грудинин отрицает владение акциями иностранной компании
- Минздрав обнародовал противопоказания к препарату «ЭпиВакКорона»
- Пушков отреагировал на украинский сценарий спасения ГТС страны
- Названа причина убийства замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе
- Без клубнички. ЦИК исключил Грудинина из списка кандидатов от КПРФ
- Воздух с презентации альбома Уэста выставили на продажу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru