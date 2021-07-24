Российский тхэквондист Артамонов получил олимпийскую бронзу в Токио

Тхэквондист из России Михаил Артамонов завоевал олимпийскую бронзу в Токио. Спортсмен одолел соперника из Аргентины Лукаса Лаутаро Гусмана со счётом 15:10. Оба спортсмена выступают в категории до 58 кг.

Медаль Артамонова стала второй для сборной России на Играх в Токио. Первую принесла команде Анастасия Галашина, которая завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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