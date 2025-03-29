Теннисистка Касаткина будет представлять на соревнованиях Австралию
Российская теннисистка Дарья Касаткина сменит спортивное гражданство и будет представлять на соревнованиях Австралию. Об этом спортсменка сообщила в соцсети X.
Касаткина отметила, что получила австралийский постоянный вид на жительство.
«Австралия - это место, которое я люблю, это очень гостеприимное место, я чувствую себя здесь как дома... Я с гордостью сообщаю, что отныне буду представлять мою новую родину, Австралию, в моей профессиональной карьере», - написала теннисистка.
По ее словам, в этом решении «не все далось легко», Касаткина будет уважать и ценить свои корни, но начнет «новую главу карьеры и жизнь под австралийским флагом».
Дарье Касаткиной 27 лет, спортсменка занимает 12-ю строку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru