Теннисистка Касаткина будет представлять на соревнованиях Австралию

Касаткина отметила, что получила австралийский постоянный вид на жительство.

«Австралия - это место, которое я люблю, это очень гостеприимное место, я чувствую себя здесь как дома... Я с гордостью сообщаю, что отныне буду представлять мою новую родину, Австралию, в моей профессиональной карьере», - написала теннисистка.

По ее словам, в этом решении «не все далось легко», Касаткина будет уважать и ценить свои корни, но начнет «новую главу карьеры и жизнь под австралийским флагом».

Дарье Касаткиной 27 лет, спортсменка занимает 12-ю строку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

