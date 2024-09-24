Российская теннисистка Кудашова победила на турнире в Китае

В международных соревнованиях по теннису W50 Fuzhou (Фучжоу, Китай) победила россиянка Дарья Кудашова, представляющая Усть-Лабинск. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Всего в соревнованиях участвовали 54 спортсмена, представляющие четыре государства. Российская спортсменка завоевала первенство в одиночном разряде.

По словам министра физической культуры и спорта региона Серафима Тимченко, спортсмены из Краснодарского края зарекомендовали себя как одни из лучших на международной арене, и Кудашова своим мастерством подтвердила этот статус.

Ранее команда Европы, в которую вошел российский теннисист Даниил Медведев, в пятый раз выиграла Кубок Лэйвера.

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ФОТО: pixabay.com
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