Медведев в составе сборной Европы стал обладателем Кубка Лэйвера

Команда Европы, в которую вошел российский теннисист Даниил Медведев, в пятый раз выиграла Кубок Лэйвера, сообщает «Спорт-Экспресс».

Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024

Турнир проходил в Берлине. Сборная Европы одержала победу над сборной мира - 13:11.

В решающем матче Карлос Алькарас из Испании в двух сетах обыграл представителя США Тейлора Фритца (6:2, 7:5).

Ранее Медведев уступил Синнеру в четвертьфинале US Open, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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