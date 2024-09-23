Медведев в составе сборной Европы стал обладателем Кубка Лэйвера
23 сентября 202403:04
Команда Европы, в которую вошел российский теннисист Даниил Медведев, в пятый раз выиграла Кубок Лэйвера, сообщает «Спорт-Экспресс».
Турнир проходил в Берлине. Сборная Европы одержала победу над сборной мира - 13:11.
В решающем матче Карлос Алькарас из Испании в двух сетах обыграл представителя США Тейлора Фритца (6:2, 7:5).
Ранее Медведев уступил Синнеру в четвертьфинале US Open, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев в составе сборной Европы стал обладателем Кубка Лэйвера
- Макрон: ЕС должен пересмотреть отношения с РФ ради мира на континенте
- СМИ: Израиль готовит наземную операцию в Ливане
- Верховная Рада: Потеря Киевом Угледара является вопросом времени
- Мать детей Дурова заявила, что потеряла связь с его братом
- Байден сообщил, что не принял решение об ударах западным оружием вглубь РФ
- СМИ: Данные с летающих над Черным морем британских самолетов передают Украине
- СМИ: В США растет тревога из-за связей России, КНР и Ирана
- Волочкова призналась, что обращалась к психологу
- Трамп не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет в нынешней президентской гонке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru