Теннисистка Касаткина прошла в полуфинал турнира WTA в Сеуле

Россиянка Дарья Касаткина прошла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.

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В четвертьфинале теннисистка встретилась на корте с британкой Эммой Радукану. Касаткина одержала победу в первом сете со счетом 6:1, в начале второго представительница Великобритании отказалась от продолжения матча.

В следующем этапе турнира Дарья Касаткина сыграет с победительницей встречи между российской теннисисткой Дианой Шнайдер и украинкой Мартой Костюк.

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ФОТО: РИА Новости
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