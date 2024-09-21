Теннисистка Касаткина прошла в полуфинал турнира WTA в Сеуле
21 сентября 202409:02
Россиянка Дарья Касаткина прошла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.
В четвертьфинале теннисистка встретилась на корте с британкой Эммой Радукану. Касаткина одержала победу в первом сете со счетом 6:1, в начале второго представительница Великобритании отказалась от продолжения матча.
В следующем этапе турнира Дарья Касаткина сыграет с победительницей встречи между российской теннисисткой Дианой Шнайдер и украинкой Мартой Костюк.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru