Российская спортсменка рассказала об угрозах в соцсетях

Российская 16-летняя пловчиха Евгения Чикунова, которой не хватило 0,04 секунды до бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров брассом, рассказала об угрозах в соцсетях.

Чикунова сообщила, что прочитала комментарии в Instagram перед заплывом. «Меня с грязью смешают, если не будет медали. У нас люди обесценивают труд спортсмена», — поделилась пловчиха.