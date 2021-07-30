Российская спортсменка рассказала об угрозах в соцсетях
Российская 16-летняя пловчиха Евгения Чикунова, которой не хватило 0,04 секунды до бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров брассом, рассказала об угрозах в соцсетях.
Чикунова сообщила, что прочитала комментарии в Instagram перед заплывом. «Меня с грязью смешают, если не будет медали. У нас люди обесценивают труд спортсмена», — поделилась пловчиха.
Бронзу взяла американка Энни Лейзор, серебро завоевала спортсменка из США Лилиан Кинг, а золото досталось представительнице ЮАР Татьяне Шенмакер.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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