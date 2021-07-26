Российская саблистка Позднякова вышла в финал на ОИ в Токио
26 июля 202112:27
Российская саблистка София Позднякова одержала победу над француженкой Манон Брюне в полуфинале турнира по фехтованию на Олимпийских играх в Токио со счетом 15:10.
Соперник россиянки определится по итогам матча между соотечественницей Софьей Великой и венгеркой Анной Мартон.
Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru