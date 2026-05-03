Канцлер ФРГ обвинил во лжи больную раком женщину за вопрос про здравоохранение

По данным издания, инцидент произошёл 30 апреля во время встречи с гражданами в городе Зальцведель. Женщина рассказала о своей болезни и пожаловалась, что едва может оплатить собственные похороны, а также выразила недоумение по поводу планов правительства сократить расходы на здравоохранение и одновременно повысить зарплаты министрам.

Мерц в резкой форме ответил, что повышение окладов членам правительства никогда не рассматривалось, в том числе им самим.

«Все остальное - ложное утверждение», - приводит Bild слова Мерца.

Как отметила Bild, власти Германии действительно планировали повысить зарплаты высокопоставленным чиновникам почти на 40 тысяч евро. Зарплата канцлера при этом должна была вырасти примерно на 65 тысяч евро. Только после скандала в СМИ министр внутренних дел Александер Добриндт отказался от этих планов.

