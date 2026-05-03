Пенсионеры в России чаще всего ищут работу разнорабочими и поварами

Больше всего вакансий для пенсионеров в России сейчас предлагается по профессиям разнорабочего, повара и пекаря, машиниста спецтехники, горничной и уборщика, а также санитара. Об этом сообщаю РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

Как отметили аналитики SuperJob, возрастная дискриминация при трудоустройстве запрещена законом, поэтому судить о востребованности пенсионеров можно только косвенно — по откликам работодателей на их резюме.

Аналитики подчеркнули, что настоящие высококлассные профессионалы востребованы и после достижения пенсионного возраста продолжают работать по специальности. Если же пенсионеры ищут новую работу, то мужчины чаще претендуют на позиции охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих, а женщины — на должности сиделки, продавца, вахтёра, бухгалтера, упаковщицы и фасовщицы.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что работодатели сегодня чаще делают выбор в пользу соискателей 40+, которые переходят из сферы самозанятых.

