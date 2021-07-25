Российская рапиристка Лариса Коробейника завоевала бронзу ОИ-2020

Ранее она проиграла американской спернице Ли Кифер и не смогла выйти в финал олимпийского турнира в Токио.

34-летняя Коробейникова на Олимпиаде-2012 стала серебряным призером в командном первенстве. Также в ее активе три золотые медали чемпионатов мира и две золотые награды чемпионатов Европы.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

