Российская рапиристка Лариса Коробейника завоевала бронзу ОИ-2020
Российская спортсменка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в фехтовании на рапирах.
Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи.
Ранее она проиграла американской спернице Ли Кифер и не смогла выйти в финал олимпийского турнира в Токио.
34-летняя Коробейникова на Олимпиаде-2012 стала серебряным призером в командном первенстве. Также в ее активе три золотые медали чемпионатов мира и две золотые награды чемпионатов Европы.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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