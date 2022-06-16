СМИ: Российская Премьер-лига обретет нового титульного спонсора

Российская Премьер-лига готова добавить к своему названию слово «Мир», сообщает РБК. По данным телеканала это произойдёт, в случае если руководство футбольной лиги сумеет договориться с Национальной системой платежных карт (НСПК) — оператором платежной системы «Мир».

По их данным, НСПК предложил РПЛ соглашение на ближайшие четыре года, но сумма пока не разглашается.

РПЛ и ФНЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

Если стороны сумеют договориться, то РПЛ будет называться «Мир» Российская премьер-лига».

В настоящее время титульным спонсором РПЛ является «Тинькофф».

Ранее в РФС решили не увеличивать Российскую премьер-лигу.

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Фото: facebook.com/fczenit
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