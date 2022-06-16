СМИ: Российская Премьер-лига обретет нового титульного спонсора

Российская Премьер-лига готова добавить к своему названию слово «Мир», сообщает РБК. По данным телеканала это произойдёт, в случае если руководство футбольной лиги сумеет договориться с Национальной системой платежных карт (НСПК) — оператором платежной системы «Мир».

По их данным, НСПК предложил РПЛ соглашение на ближайшие четыре года, но сумма пока не разглашается.