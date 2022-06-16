СМИ: Российская Премьер-лига обретет нового титульного спонсора
Российская Премьер-лига готова добавить к своему названию слово «Мир», сообщает РБК. По данным телеканала это произойдёт, в случае если руководство футбольной лиги сумеет договориться с Национальной системой платежных карт (НСПК) — оператором платежной системы «Мир».
По их данным, НСПК предложил РПЛ соглашение на ближайшие четыре года, но сумма пока не разглашается.
Если стороны сумеют договориться, то РПЛ будет называться «Мир» Российская премьер-лига».
В настоящее время титульным спонсором РПЛ является «Тинькофф».
Ранее в РФС решили не увеличивать Российскую премьер-лигу.
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