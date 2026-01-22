Генконсульство РФ подтвердило, что в Босфоре обнаружили тело пловца Свечникова
Обнаруженное в Босфорском проливе тело мужчины принадлежит пловцу Николаю Свечникову. Это подтвердили в генконсульстве России в Стамбуле, передает РИА Новости.
Свечников пропал в августе во время межконтинентального заплыва в Босфоре, напоминает RT. Позднее рабочие обнаружили в воде тело мужчины в плавательном костюме. Адвокат семьи пловца Альперен Чакмак сообщил, что результаты ДНК-теста подтвердили обнаружение тела Свечникова. Опознание запланировано на четверг.
«Генеральное консульство... с прискорбием сообщает, что по результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову», - указали в дипмиссии.
Генконсульство выразило соболезнования родным и близким россиянина.
