Российская олимпийская чемпионка дисквалифицирована за допинг

Решение было принято Международным агентством допинг-тестирования (ITA) по результатам анализа данных Московской антидопинговой лаборатории.

Сливенко дисквалифицирована на 2 года, начиная с марта 2021 года. Результаты ее спортивных достижений аннулированы с марта 2012 года.

Кроме нее, ITA аннулировало результаты у тяжелоатлетов Рината Киреева и Светланы Шимковой с 2012 года. Последняя также дисквалифицирована на 2 года.

