Российская олимпийская чемпионка дисквалифицирована за допинг

Российская штангистка Оксана Сливенко, выигравшая Олимпиаду 2008 года, дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

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Решение было принято Международным агентством допинг-тестирования (ITA) по результатам анализа данных Московской антидопинговой лаборатории.

Сливенко дисквалифицирована на 2 года, начиная с марта 2021 года. Результаты ее спортивных достижений аннулированы с марта 2012 года.

Кроме нее, ITA аннулировало результаты у тяжелоатлетов Рината Киреева и Светланы Шимковой с 2012 года. Последняя также дисквалифицирована на 2 года.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ДисквалификацияДопинг
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