Российский теннисист Габашвили дисквалифицирован за допинг

За нарушение антидопинговых правил российского теннисиста Теймураза Габашвили дисквалифицировали на 20 месяцев, сообщает пресс-служба Международной теннисной федерации (ITF).

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Отмечается, что в допинг-пробе, которую Габашвили сдал в июне на турнире в Казахстане, обнаружили фуросемид. Спортсмен признал вину и согласился на 20-месячную дисквалификацию. Отсчитываться наказание будет с 18 ноября.

Российский теннисист Теймураз Габашвили является победителем одного турнира ATP в парном разряде.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДопингТеннис
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