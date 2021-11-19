Российский теннисист Габашвили дисквалифицирован за допинг
За нарушение антидопинговых правил российского теннисиста Теймураза Габашвили дисквалифицировали на 20 месяцев, сообщает пресс-служба Международной теннисной федерации (ITF).
Отмечается, что в допинг-пробе, которую Габашвили сдал в июне на турнире в Казахстане, обнаружили фуросемид. Спортсмен признал вину и согласился на 20-месячную дисквалификацию. Отсчитываться наказание будет с 18 ноября.
Российский теннисист Теймураз Габашвили является победителем одного турнира ATP в парном разряде.
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