Российский теннисист Габашвили дисквалифицирован за допинг

Отмечается, что в допинг-пробе, которую Габашвили сдал в июне на турнире в Казахстане, обнаружили фуросемид. Спортсмен признал вину и согласился на 20-месячную дисквалификацию. Отсчитываться наказание будет с 18 ноября.

Российский теннисист Теймураз Габашвили является победителем одного турнира ATP в парном разряде.

