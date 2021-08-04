Единственная российская каратистка в Токио пропустит Игры из-за COVID-19
Российская каратистка Анна Чернышёва пропустит летние Олимпийские игры в Токио. Как сообщили в сообщили в Федерации каратэ России, 19-летняя спортсменка сдала два теста на коронавирусную инфекцию, оба оказались положительными.
На Играх Чернышева должна была выступить 5 августа в весовой категории до 55 кг, отмечает RT.
Олимпийский турнир по карате пройдёт с 5 по 7 августа. Чернышева была единственной российской каратисткой на Играх в Токио.
А ранее оргкомитет летних Игр в Токио сообщил о 29 новых положительных результатах теста на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что в число заболевших вошли четыре спортсмена.
Ещё 25 случаев заражения – это волонтёры, персонал и подрядчики. Таким образом, общее количество положительных результатов теста на Олимпиаде составило 327.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru