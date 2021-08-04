Единственная российская каратистка в Токио пропустит Игры из-за COVID-19

Российская каратистка Анна Чернышёва пропустит летние Олимпийские игры в Токио. Как сообщили в сообщили в Федерации каратэ России, 19-летняя спортсменка сдала два теста на коронавирусную инфекцию, оба оказались положительными.

На Играх Чернышева должна была выступить 5 августа в весовой категории до 55 кг, отмечает RT.

Олимпийский турнир по карате пройдёт с 5 по 7 августа. Чернышева была единственной российской каратисткой на Играх в Токио.