Мирзиёев направил в РФ спецгруппу после атаки БПЛА на Нижнекамск
Узбекистан направил в Россию специальную рабочую группу для выяснения обстоятельств гибели своих граждан в результате удара украинских беспилотников по Нижнекамску. Соответствующее распоряжение отдал президент Шавкат Мирзиёев, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС среднеазиатской республики.
В состав делегации войдут представители МЧС, министерства здравоохранения, МИД, миграционной службы и других профильных ведомств Узбекистана. Их ключевыми задачами станут сбор всей необходимой информации о пострадавших, оказание им поддержки, а также координация процесса репатриации тел погибших на родину.
Массированная атака украинских БПЛА на Нижнекамск произошла в ночь на 10 августа. По последним данным, в результате удара погибли 13 человек, среди которых девять иностранных граждан, включая восьмерых жителей Узбекистана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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