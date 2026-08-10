Мирзиёев направил в РФ спецгруппу после атаки БПЛА на Нижнекамск

Узбекистан направил в Россию специальную рабочую группу для выяснения обстоятельств гибели своих граждан в результате удара украинских беспилотников по Нижнекамску. Соответствующее распоряжение отдал президент Шавкат Мирзиёев, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС среднеазиатской республики.

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В состав делегации войдут представители МЧС, министерства здравоохранения, МИД, миграционной службы и других профильных ведомств Узбекистана. Их ключевыми задачами станут сбор всей необходимой информации о пострадавших, оказание им поддержки, а также координация процесса репатриации тел погибших на родину.

Массированная атака украинских БПЛА на Нижнекамск произошла в ночь на 10 августа. По последним данным, в результате удара погибли 13 человек, среди которых девять иностранных граждан, включая восьмерых жителей Узбекистана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
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