Крым стал лидером в РФ по росту взносов в программу сбережений

Республика Крым стала абсолютным лидером по темпам роста взносов в программу долгосрочных сбережений по итогам первого квартала 2026 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков НПФ «Будущее», которые приводит NEWS.ru.

Объем взносов жителей полуострова увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Высокие темпы прироста также зафиксированы в Севастополе, Дагестане, Адыгее и Якутии, где показатели выросли более чем вдвое.

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В Москве темпы роста взносов оказались заметно скромнее и составили 36%. При этом столица сохранила за собой первое место по абсолютному объему привлеченных средств, который достиг отметки в 28,9 миллиарда рублей.

Общий объем взносов в программу по всей стране за указанный период превысил 207 миллиардов рублей, увеличившись на 32% в годовом выражении. Эксперты связывают положительную динамику как с повышением активности действующих вкладчиков, так и с расширением круга новых участников.

Россиянам ранее назвали необходимый размер финансовой подушки, который должен быть таким, чтобы можно было покрыть расходы на три-шесть месяцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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