Крым стал лидером в РФ по росту взносов в программу сбережений

Республика Крым стала абсолютным лидером по темпам роста взносов в программу долгосрочных сбережений по итогам первого квартала 2026 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков НПФ «Будущее», которые приводит NEWS.ru.

Объем взносов жителей полуострова увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Высокие темпы прироста также зафиксированы в Севастополе, Дагестане, Адыгее и Якутии, где показатели выросли более чем вдвое.