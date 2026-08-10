Бензин в Севастополе вновь будут продавать по QR-кодам
Систему продажи топлива по QR-кодам возвращают в Севастополе со вторника, 11 августа. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что мера будет действовать до тех пор, пока не удастся накопить достаточные запасы горючего.
По словам главы региона, решение принято из-за жалоб на сеть АЗС «Атан», которая не соблюдает договоренности о снижении цен на Аи-92 и периодически продает его дороже или вовсе не отпускает. Ограничения также связаны с тем, что объемы топлива пока остаются ограниченными в обеих крупнейших региональных сетях — «Атан» и «ТЭС».
Система QR-кодов распространится только на непремиальные марки: Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо. Лимит для Аи-92 составит до 20 литров по цене не выше 100 рублей за литр, при этом премиальные виды горючего останутся в свободной продаже. К новой системе подключат сеть «Атан», ранее QR-коды использовались только на заправках «ТЭС».
Гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в беседе с НСН ранее рассказал, как китайские автобренды справятся с поломками из-за низкокачественного топлива, которое все чаще встречается на российских АЗС.
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