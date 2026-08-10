Бензин в Севастополе вновь будут продавать по QR-кодам

Систему продажи топлива по QR-кодам возвращают в Севастополе со вторника, 11 августа. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что мера будет действовать до тех пор, пока не удастся накопить достаточные запасы горючего.

По словам главы региона, решение принято из-за жалоб на сеть АЗС «Атан», которая не соблюдает договоренности о снижении цен на Аи-92 и периодически продает его дороже или вовсе не отпускает. Ограничения также связаны с тем, что объемы топлива пока остаются ограниченными в обеих крупнейших региональных сетях — «Атан» и «ТЭС».