России предрекли вылет из «новой» Лиги чемпионов
Россия на пороге исключения из «новой» Лиги чемпионов. Причина – в низких показателях рейтинга УЕФА, предупредил Даниэль Серехидо, официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в РФ.
«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», — отметил Серехидо.
Новые правила участия в ЛЧ предложены президентом Ассоциации европейских клубов (ECA) и главой итальянского клуба «Ювентус» Андреа Аньелли. Они предполагают отмену системы квалификации ЛЧ и изменение формата группового этапа турнира. Ожидается, что с 2024 года в Лиге будут играть всего 32 клуба, сообщают Известия. Эти меры гарантируют практически бессменное участие в Лиге чемпионов богатых команд и крах малобюджетных клубов, считает Серехидо.
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