России предрекли вылет из «новой» Лиги чемпионов

Новые правила участия в ЛЧ предложены президентом Ассоциации европейских клубов (ECA) и главой итальянского клуба «Ювентус» Андреа Аньелли. Они предполагают отмену системы квалификации ЛЧ и изменение формата группового этапа турнира. Ожидается, что с 2024 года в Лиге будут играть всего 32 клуба, сообщают Известия. Эти меры гарантируют практически бессменное участие в Лиге чемпионов богатых команд и крах малобюджетных клубов, считает Серехидо.

Ранее НСН в своем эфире рассказала о финалах самых популярных первенств двух самых популярных в мире игр с мячом.

