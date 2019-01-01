Футбольно-баскетбольная симметрия: Финал Лиги чемпионов и финал Единой Лиги ВТБ

1

Поклонников хорошего футбола завтра ожидает самый долгожданный десерт на всем праздничном столе. В финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба «Челси» и «Тоттенхэм «Хотспур».

После финала Лиги Европы в Баку, который истинные знатоки футбола назвали скучнейшим, фанаты вправе ожидать более динамичной картинки. Путь обоих клубов к главному матчу был схожим: оба вышли в плей-офф со второго места в группе. «Ливерпуль» победил «Баварию», «Порту» и «Барселону». В свою очередь «Тоттенхэм» прошёл дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Сити» и «Аякс».

Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо уверен, что победу в решающей встрече главного еврокубкового турнира одержит «Ливерпуль», который обыграет «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. А вот бывший игрок сборной России Алексей Смертин заявил в интервью НСН, что больше финального счета на табло ждет яркой игры, ведь футбол – игра непредсказуемая.

«Две английские команды, мне хотелось бы видеть множество забитых голов. Это будет футбол высокого класса. Будет интересно наблюдать за тем, какую тактику выберут тренеры. Огульно никто не будет бежать вперед и забивать. Давать прогнозы очень сложно, особенно, когда ты играл в футбол… Все непредсказуемо с 1-й по 90-ую минуты… Так что любые предположения – это просто пальцем в небо», - считает Смертин.

Решающий матч футбольного евросезона пройдет 1 июня на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Начало в 22 часа.

