Футбольно-баскетбольная симметрия: Финал Лиги чемпионов и финал Единой Лиги ВТБ
В этом выпуске «НСН - Спорт» - о финалах самых популярных первенств двух самых популярных в мире игр с мячом.
Футбол: «Челси» и «Тоттенхэм «Хотспур» - в Мадриде
Поклонников хорошего футбола завтра ожидает самый долгожданный десерт на всем праздничном столе. В финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба «Челси» и «Тоттенхэм «Хотспур».
После финала Лиги Европы в Баку, который истинные знатоки футбола назвали скучнейшим, фанаты вправе ожидать более динамичной картинки. Путь обоих клубов к главному матчу был схожим: оба вышли в плей-офф со второго места в группе. «Ливерпуль» победил «Баварию», «Порту» и «Барселону». В свою очередь «Тоттенхэм» прошёл дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Сити» и «Аякс».
Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо уверен, что победу в решающей встрече главного еврокубкового турнира одержит «Ливерпуль», который обыграет «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. А вот бывший игрок сборной России Алексей Смертин заявил в интервью НСН, что больше финального счета на табло ждет яркой игры, ведь футбол – игра непредсказуемая.
«Две английские команды, мне хотелось бы видеть множество забитых голов. Это будет футбол высокого класса. Будет интересно наблюдать за тем, какую тактику выберут тренеры. Огульно никто не будет бежать вперед и забивать. Давать прогнозы очень сложно, особенно, когда ты играл в футбол… Все непредсказуемо с 1-й по 90-ую минуты… Так что любые предположения – это просто пальцем в небо», - считает Смертин.
Решающий матч футбольного евросезона пройдет 1 июня на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Начало в 22 часа.
Баскетбол: ЦСКА - «Химки» в Москве
От футбола к другой не менее азартной игре с мячом - баскетболу. В финале Единой Лиги ВТБ сыграют ЦСКА и «Химки». Армейцы выйдут на площадку в статусе 4-кратного победителя Евролиги и 8-кратного чемпиона Лиги ВТБ. Турнирные достижения «Химок» не столь роскошны, но это явно команда, умеющая дать бой. И если в полуфинальном раунде турнира в сериях до трёх побед ЦСКА со счётом 3-0 переиграл «Зенит», то «Химкам» пришлось побороться - они обыграли УНИКС со счётом 3-1.
Как признался НСН один из лидеров ЦСКА Андрей Воронцевич, москвичи рады, что в финале им будут противостоять подмосковные «Химки», потому что любые переезды отнимают силы.
«Мы с уважением к сопернику относимся, команда сбалансированная, «Химки» набрали хороший ход, у нас есть безусловный лидер – это Алексей Швед, и наша главная задача – не дать ему разбросаться», -считает Воронцевич.
Финальная серия Единой Лиги ВТБ стартует 5 июня в Москве, на домашней арене ЦСКА. Второй матч состоится там же 7 числа. Третья встреча пройдёт на домашней арене подмосковного коллектива 10 июня. Дополнительные матчи, если они потребуются, пройдут 12 и 15 июня.
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