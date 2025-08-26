«Росгонки» намерены взыскать с «Формулы 1» деньги за отмену Гран-при России

По информации издания, российская компания обратилась с иском в Высокий суд Лондона. Речь идёт об отмене в 2022 году в одностороннем порядке Гран-при России в Сочи.

Уточняется, что «Формулу 1» обвинили в нарушении контракта. «Росгонки» требуют возврата уплаченного взноса за этап в размере 50 млн фунтов стерлингов, а также процентов.

Трасса в Сочи принимала Гран-при России «Формулы 1» с 2014 по 2021 год. После начала специальной военной операции на Украине руководство чемпионата разорвало контракт на проведение гонок в стране, сообщает RT.

