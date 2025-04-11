У гонок «Формула 1» появились официальные макароны
Автоспортивный чемпионат мира «Формула 1» обзавёлся собственными официальными макаронами. Партнёром «Королевских гонок» стал крупнейший в мире производитель макаронных изделий Barilla.
Президент и гендиректор чемпионата Стефано Доменикали отметил, что это сотрудничество «добавит возвышенный вкус эмоциям» от гонок.
Одним из владельцев и вице-президентом компании Barilla является экс-пилот «Формулы 1» Паоло Барилла.
«Наше самое большое удовольствие — это возможность предложить после напряжённой борьбы заслуженную тарелку пасты», — подчеркнул он.
Ранее в СМИ появилась информация, что владеющая чемпионатом компания Liberty Media может продать коммерческие права на «Формулу 1», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Писториус назвал невозможным мир на Украине в ближайшем будущем
- Песков: Экономический блок РФ работает над минимизацией эффекта от пошлин
- СМИ: Доклад по Украине шокировал министра обороны ФРГ Писториуса
- Продажи белорусских автомобилей увеличились на 46%
- В Белгородском селе при атаке ВСУ погиб мирный житель
- Путин: На развитие ВМФ РФ предусмотрены 8,4 трлн рублей
- СМИ: Рэпер Птаха обвинил общество в смерти Паши Техника
- У гонок «Формула 1» появились официальные макароны
- Путин встретится со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге
- В Госдуме предложили ввести ОКВЭД для майнеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru