У гонок «Формула 1» появились официальные макароны

Автоспортивный чемпионат мира «Формула 1» обзавёлся собственными официальными макаронами. Партнёром «Королевских гонок» стал крупнейший в мире производитель макаронных изделий Barilla.

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Президент и гендиректор чемпионата Стефано Доменикали отметил, что это сотрудничество «добавит возвышенный вкус эмоциям» от гонок.

Одним из владельцев и вице-президентом компании Barilla является экс-пилот «Формулы 1» Паоло Барилла.

«Наше самое большое удовольствие — это возможность предложить после напряжённой борьбы заслуженную тарелку пасты», — подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась информация, что владеющая чемпионатом компания Liberty Media может продать коммерческие права на «Формулу 1», сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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