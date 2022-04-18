Криштиану Роналдо сообщил о смерти новорожденного сына
Португальский футболист Криштиану Роналдо сообщил в соцсетях о смерти новорожденного сына.
Ранее в октябре прошлого года известный футболист и его супруга сообщили, что ждут двойню.
«Это самая большая боль, которую могут испытать родители», - написал он.
Роналдо также отметил, что новорожденная дочь в порядке. Он добавил, что она дает супружеской паре надежду и счастье.
Футболист выразил благодарность медицинскому персоналу за помощь и поддержку. Он также попросил о неприкосновенности частной жизни в этот момент.
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