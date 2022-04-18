Криштиану Роналдо сообщил о смерти новорожденного сына

Португальский футболист Криштиану Роналдо сообщил в соцсетях о смерти новорожденного сына.

Ранее в октябре прошлого года известный футболист и его супруга сообщили, что ждут двойню.



«Это самая большая боль, которую могут испытать родители», - написал он.



Роналдо также отметил, что новорожденная дочь в порядке. Он добавил, что она дает супружеской паре надежду и счастье.



Футболист выразил благодарность медицинскому персоналу за помощь и поддержку. Он также попросил о неприкосновенности частной жизни в этот момент.





