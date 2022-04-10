Криштиану Роналду разбил телефон болельщика

Нападающего футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обвинили в том, что он разбил телефон болельщика, сообщает «Спорт-экспресс».

Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Это произошло после поражения «Эвертону» в матче 32-го тура чемпионата Англии. В интернете появилась запись, как спортсмен берет что-то в руку и потом якобы бросает на землю.

«Манчестер Юнайтед» будет расследовать инцидент. Роналду в этом матче не отметился результативными действиями.

Ранее Роналду заявил, что сам будет решать вопрос продолжения карьеры в национальной сборной.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ФутболистСпортКриштиану Роналду
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