Роналду вышел в матче с «Локомотивом» с первых минут

У гостей в запасе остался Паоло Дибала, забивший два мяча в первой встрече. С первых минут на поле выйдут Войцех Щенсный, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Адриен Рабьо, Данило, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Арон Рэмзи, Алекс Сандро, Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин.

Напомним, в матче 3-го тура москвичи на выезде уступили итальянцам — 1:2. Тогда на гол Алексея Миранчука дублем ответил Пауло Дибала. «Локомотив» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» занимает первое место в квартете, имея в активе 7 очков.

Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН заявил, что люди придут посмотреть на Роналду, а не на «Ювентус»



