Роналду вышел в матче с «Локомотивом» с первых минут
В эти минуты на стадионе в Черкизово начинается матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе D. Столичный «Локомотив» принимает итальянский «Ювентус», цвета которого защищает один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду. Он вышел на поле в стартовом составе команд.
У железнодорожников сможет сыграть Федор Смолов. Место в атаке займет португалец Эдер. Полностью состав москвичей выглядит так. Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Бенедикт Хёведес, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Жоао Марио, Мацей Рыбус, Алексей Миранчук, Эдер.
У гостей в запасе остался Паоло Дибала, забивший два мяча в первой встрече. С первых минут на поле выйдут Войцех Щенсный, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Адриен Рабьо, Данило, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Арон Рэмзи, Алекс Сандро, Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин.
Напомним, в матче 3-го тура москвичи на выезде уступили итальянцам — 1:2. Тогда на гол Алексея Миранчука дублем ответил Пауло Дибала. «Локомотив» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» занимает первое место в квартете, имея в активе 7 очков.
Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН заявил, что люди придут посмотреть на Роналду, а не на «Ювентус»
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