Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Sportico

Американское издание о спорте и бизнесе Sportico обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира за 2024 год.

Криштиану Роналду установил рекорд по числу победных матчей на клубном уровне

На первом месте оказался португальский футболист Криштиану Роналду, заработавший за прошлый год $260 млн (до уплаты налогов и агентских сборов). Спортсмен заработал $215 млн благодаря зарплате и призовым в саудовском клубе «Аль-Наср». Еще $45 млн ему принесли контракты со спонсорами.

За ним идут баскетболист Стефен Карри ($153,8 млн), боксер Тайсон Фьюри ($147 млн), футболист Лионель Месси ($135 млн) и еще один игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс ($133,2 млн).

Ранее Роналду назвал себя самым совершенным игроком в истории футбола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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