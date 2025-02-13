Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Sportico
Американское издание о спорте и бизнесе Sportico обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира за 2024 год.
На первом месте оказался португальский футболист Криштиану Роналду, заработавший за прошлый год $260 млн (до уплаты налогов и агентских сборов). Спортсмен заработал $215 млн благодаря зарплате и призовым в саудовском клубе «Аль-Наср». Еще $45 млн ему принесли контракты со спонсорами.
За ним идут баскетболист Стефен Карри ($153,8 млн), боксер Тайсон Фьюри ($147 млн), футболист Лионель Месси ($135 млн) и еще один игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс ($133,2 млн).
Ранее Роналду назвал себя самым совершенным игроком в истории футбола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru