Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Sportico

На первом месте оказался португальский футболист Криштиану Роналду, заработавший за прошлый год $260 млн (до уплаты налогов и агентских сборов). Спортсмен заработал $215 млн благодаря зарплате и призовым в саудовском клубе «Аль-Наср». Еще $45 млн ему принесли контракты со спонсорами.

За ним идут баскетболист Стефен Карри ($153,8 млн), боксер Тайсон Фьюри ($147 млн), футболист Лионель Месси ($135 млн) и еще один игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс ($133,2 млн).

Ранее Роналду назвал себя самым совершенным игроком в истории футбола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

