Криштиану Роналду установил рекорд по числу победных матчей на клубном уровне

После победы его команды в поединке с «Аль-Раедом», который завершился со счетом 2:1, 39-летний форвард стал участником 700 победных матчей на клубном уровне. Такого результата ранее не никто не достигал.

За свою спортивную карьеру Роналду выступал за «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Аль-Наср».

Ранее Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим 24 года подряд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

