Криштиану Роналду установил рекорд по числу победных матчей на клубном уровне
Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд в истории футбола, сообщает издание Goal.
После победы его команды в поединке с «Аль-Раедом», который завершился со счетом 2:1, 39-летний форвард стал участником 700 победных матчей на клубном уровне. Такого результата ранее не никто не достигал.
За свою спортивную карьеру Роналду выступал за «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Аль-Наср».
Ранее Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим 24 года подряд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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