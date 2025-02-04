Роналду назвал себя самым совершенным игроком в истории футбола

Нападающий сборной Португалии по футболу и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду назвал себя «самым совершенным игроком, который когда-либо существовал». Об этом спортсмен заявил в беседе с телеканалом La Sexta.

Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим 24 года подряд

«Я делаю все в футболе — хорошо играю головой, хорошо бью штрафные, у меня есть левая нога, правая нога, я сильный. Сказать, что Криштиану несовершенен, — это ложь, я наиболее совершен», — отметил форвард.

Роналду добавил, что «не видел никого лучше себя».

Ранее футболист установил рекорд по количеству побед на клубном уровне, Роналду стал первым игроком в истории, выигравшим 700 таких матчей, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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