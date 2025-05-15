Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Португальский нападающий саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Он возглавил список журнала Forbes в третий раз подряд.

По данным издания, за период с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025 года футболист заработал $275 млн, из которых $225 млн —зарплата и различные бонусы, а $50 млн — доходы от рекламы.