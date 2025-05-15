Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Португальский нападающий саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Он возглавил список журнала Forbes в третий раз подряд.

По данным издания, за период с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025 года футболист заработал $275 млн, из которых $225 млн —зарплата и различные бонусы, а $50 млн — доходы от рекламы.

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Всего в списке 50 спортсменов. В первой тройке американец Стефен Карри — четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), защитник клуба «Голен Стэйт Уорриорз» ($156 млн) и британский боксер Тайсон Фьюри ($146 млн).

Аргентинский футболист Лионель Месси вошел в топ-10 списка Forbes с суммой в $135 млн.

Ранее Португальская футбольная федерация впервые объявила о вызове сына Роналду в юношескую сборную Португалии с игроками не старше 15 лет. Подросток должен принять участие в международном турнире в Хорватии.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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